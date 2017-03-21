Сегодня был представлен логотип чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который состоится в Китае.

The logo draws its inspiration from the Beijing Opera, one of the most symbolic cultural icons of 🇨🇳. #FIBAWC pic.twitter.com/pVvtrPWXuQ — FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) 21 марта 2017 г.

Презентация эмблемы состоялась на специальной церемонии в Шанхае. Логотип чемпионата должен напоминать всем о традиционной китайской опере.



Чемпионат мира-2019 в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября и будет представлен рекордным количеством участников — 32 командами. Матчи турнира состоятся в восьми городах Поднебесной.

