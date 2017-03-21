Роман Асхабадзе: Считаю нецелесообразным приглашение иностранных судей

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе против приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.

- Я считаю нецелесообразным приглашение иностранных судей, в то время, как, очевидно, проблема в судейском корпусе у нас внутри. Признать, что мы сами не можем разобраться с этой проблемой — как раз и есть пригласить иностранного арбитра, позвать на помощь. Проблема заключается в том, что было зафиксировано большое количество судейских ошибок в последнее время. Не хочу судить, предвзятые они или нет. С этой проблемой просто нужно разбираться, - передает слова Асхабадзе Федеральное агентство новостей.

Ранее, форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей премьер-лиги.

Напомним, после 20 туров «Зенит» занимает третье место в премьер-лиге, имея столько же очков, сколько идущий вторым ЦСКА. У лидера «Спартака» на шесть очков больше.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» в 20:00 по московскому времени.