Александр Шпрыгин: Англичане продолжают расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира

читайте также

Опять за старое. Английская пресса выдала Масленицу за фанатские бои Британский таблоид The Mirror пошел по пути BBC и оклеветал россиян. Теперь российские хулиганы «проводят боевые тренировки» во время Маслен

Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о скандальном фильме BBC.

Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия Россия обеспечит безопасность всех групп болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

Дидье Дешам: Канте – один из лучших на своей позиции Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника «Лестера» Н’Голо Канте.

Виталий Мутко: Подготовка газонов – главный вопрос, а то приедет Роналду, напишет в Инстаграм, а нам потом оправдываться Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает состояние газонов главным вопросом в период подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Работы на 16 объектах ЧМ-2018 в Подмосковье начнутся в апреле Вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили готовность Подмосковья к чемпионату мира 2018 года. Совещание прошло в Домодедове во вторник.

Сборная Уэльса намерена базироваться в Краснодаре в случае выхода на ЧМ-2018 Сборная Уэльса в случае выхода в финальный турнир чемпионата мира 2018 года планирует базироваться в Краснодаре. Об этом посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Фелипе Луис: Сборной Бразилии предстоит провести два сложных матча, а один из них будет очень и очень тяжелым Защитник сборной Бразилии Луис Фелиппе поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

Карлос Каземиро: Глупо отрицать тот факт, что сборной Бразилии будет проще, если Суарес пропустит матч Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Карлос Каземиро поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.

Серхио Рамос: Обычно мы с Пике бросаемся камнями, но сейчас я его обниму Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов обнять своего коллегу по сборной Испании Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.

Ганский судья пожизненно дисквалифицирован за манипуляцию исходом матча ЧМ-2018 Как сообщает пресс-служба ФИФА, ганский рефери Джозеф Лампти дисквалифицирован за влияние на результат встречи третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегалом.

Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией.

Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного Санья Защитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

РУСАДА: Запрос ФИФА по российским футболистам? Самое лучшее в данной ситуации – не комментировать эту информацию Представитель пресс-службы РУСАДА ответил на вопрос по поводу информации о том, что ФИФА потребовала перепроверить допинг-пробы футболистов сборной России на ЧМ-2014.

Нойер не сыграет за сборную Германии в матчах с Англией и Азербайджаном (фото) Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не примет участия в двух ближайших международных матчах сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Азар не сыграет с Россией Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.

Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоит Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.

Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормально Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).

Освещением «Лужников» можно будет управлять с планшета Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона «Лужники». Он отметил, что освещением стадиона можно будет управлять с планшета.