Александр Шпрыгин: Англичане продолжают расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира
Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал публикацию британского издания The Mirror о подготовке российских фанатов к столкновениям с иностранными болельщиками.
- Англичане продолжают расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира - 2018. В который раз они заводят заезженную пластинку под названием «злобные российские болельщики». Это доходит до паранойи! Нужно уже перестать реагировать на эти сплетни, - передает слова Шпрыгина RT.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически