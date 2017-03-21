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Раджа Наингголан: Не стану скрывать, я люблю покурить сигареты

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о планах на будущее, а также поведал о своих вредных привычках.

«Я счастлив в Риме, мне очень нравится здесь. Бывает так, что игроки покидают команду ради больших денег или лучшей жизни, но если бы я отправился в английскую Премьер-лигу, то мне пришлось бы начинать все с нуля. Китай? Не сейчас. Конечно, нельзя исключать любого варианта, но у меня еще есть время. 

Я никогда ни от кого не прятался. Да, у меня есть дети, и я должен подавать пример, но лично я считаю, что люди должны обсуждать происходящее на поле. Я – футболист, и стараюсь выполнять свою работы на сто процентов. Не стану скрывать, я люблю покурить сигареты», – сказал бельгиец, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что на игрока «волков» претендует «Челси», а инициатором его перехода является наставник «синих» Антонио Конте. 

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