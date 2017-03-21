Йоахим Лев: В сборной Англии сейчас переходный период

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Англии.

- У сборной Англии сейчас переходный период. Тренер обещал команде играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом.

Я смотрел в повторе матч со сборной Испании. Они там показали очень солидную игру. Сборная Англии располагает футболистами высокого класса. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какое-то одно качество, скажу, то это команда во время перемен, команда, которая меняется, - заявил Лев в интервью ITV.

Напомним, в данный момент главным тренером сборной Англии является Гарет Саутгейт.

Матч Германия - Англия состоится 22 марта в Дортмунде.

