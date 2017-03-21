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Франческо Тотти: Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался главным тренером «Ромы»

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Легенда «Ромы» Франческо Тотти надеется на то, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу с командой.

- Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался в  «Роме». Он — будущее нашей команды. Что касается моего будущего, то через год я могу занять пост директора «Ромы», продолжать выходить на поле или заниматься поиском будущих чемпионов в качестве агента, - заявил Тотти.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус», а на место главного тренера «Ромы» претендует Унаи Эмери, ныне работающий с «ПСЖ». 

Напомним, ранее Спаллетти тренировал «Зенит».

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