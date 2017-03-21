Алексей «Solo» Березин: У нас в запасе есть еще много интересного, что мы не показали на квалификации

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о новом тренере Иване «ArtStyle» Антонове, о квалификации к The Kiev Major, а также оценил текущую форму команды.



«Мы давно думали о кандидатуре на роль тренера, но найти человека, которому бы все поверили и к которому относились с уважением, оказалось очень сложной задачей. Мы многое успели наиграть до прихода ArtStyle, но он успел повлиять на нашу игру и взаимоотношения в команде за эти две недели вместе. Теперь, когда у нас есть больше времени, думаю, Ваня многое привнесет.



В этот раз к квалификации мы подошли особенно подготовленными. К тем наигровкам, которые мы готовили для DAC, получилось еще много что добавить и потренировать. Мы действительно были очень сильны в этот раз, и большую роль в этом сыграли правильно расставленные приоритеты по турнирам.



Сейчас мы очень сильны. Вышло обновление 7.03, которое немного сбивает тайминги по опыту и предлагает командам играть в сплитпуш, но, думаю, это сильно не скажется на нашей игре. У нас в запасе есть еще много интересного, что мы не успели показать на квалификации и обязательно покажем в Киеве. Как уже отмечали 9pasha и Lil, мы ждем встречи с Evil Geniuses».



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