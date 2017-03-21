Сердар Азмун: Уверен, что скоро буду играть за европейский суперклуб

Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

- Была информация о том, что «Ливерпуль» проявлял ко мне интерес еще в зимнее трансферное окно, но я посчитал, что время для такого перехода еще не настало. Я бы провел несколько матчей и потом сел бы на скамейку запасных. «Ливерпулю» нужна была временная замена.



Я хочу перейти в европейский суперклуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для этого вызова. Уверен, что вскоре моя мечта исполнится, - заявил Азмун в интервью порталу Sc.qa.

Напомним, Сердар Азмун играет в России с 2012 года. До перехода в «Ростов» он защищал цвета казанского «Рубина».

