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МОК аннулировал результаты нескольких россиян на Играх в Лондоне-2012

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб российских спортсменов аннулировал результаты с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне.

Наказанию подверглись атлетки Гульфия Ханафеева, Виктория Валюкевич и Мария Беспалова. 

На данный момент не известно, какие вещества были обнаружены в анализах россиянок. 

Напомним, что из-за многочисленных нарушений со стороны российских легкоатлетов в ноябре 2015 года IAAF временно лишила ВФЛА членства в организации.
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