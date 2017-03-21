МОК аннулировал результаты нескольких россиян на Играх в Лондоне-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб российских спортсменов аннулировал результаты с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне.



Наказанию подверглись атлетки Гульфия Ханафеева, Виктория Валюкевич и Мария Беспалова.

На данный момент не известно, какие вещества были обнаружены в анализах россиянок.

Напомним, что из-за многочисленных нарушений со стороны российских легкоатлетов в ноябре 2015 года IAAF временно лишила ВФЛА членства в организации.