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Эктор Бельерин: Всегда приятно, когда большие клубы проявляют к тебе интерес, особенно если речь идет о «Барселоне»

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему решил покинуть каталонский клуб в 2011 году.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые попытаются вернуть игрока грядущим летом.

«Всегда приятно, когда большие клубы проявляют к тебе интерес, особенно если речь идет о «Барселоне». Я не забываю о том, что вырос в этом клубе, и никогда не забуду свои выступления за эту команду.

Мне пришлось покинуть каталонский клуб, потому что я не чувствовал, что меня ценят. Это было настоящее разочарование для меня», – сказал игрок сборной Испании, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2023 года.

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