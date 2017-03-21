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В редакции «Советского спорта» состоится Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

24 марта в редакции «Советского спорта» состоится Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?».

Мероприятие посвящено анализу причин низкой заинтересованности любителей спорта в нашей стране к участию в спортивных мероприятиях в качестве зрителей.

В рамках деловой встречи так же будут рассмотрены следующие темы:
Инфраструктура праздника: чего не хватает российским спортивным объектам
Семейный отдых: как расширить аудиторию болельщиков
Конкуренция зрелищ: как спорту выиграть конкуренцию у других видов досуга
Спортивный маркетинг: как заработать на болельщиках
Роль медиа в привлечении зрителей на трибуны

Модератором круглого стола выступит генеральный директор Eventica Sport – Игорь Столяров.

К участию приглашены:

Константин Дзюба, ФК «Ростов», Исполнительный директор.
Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Сергей Костин, Исполнительный директор Союза биатлонистов России.
Анастасия Шалимова, PricewaterhouseCoopers, Старший консультант.
Наталья Камельзон, вице-президент Федерации тенниса Москвы, исполнительный директор международных теннисных турниров St. Petersburg Open, St.Petersburg Ladies Trophy.
Робер Тер-Абрамян, руководитель по спонсорству ХК «Спартак»
Викентий Корсунский, co-founder Ponominaly.ru.
Эдуард Латыпов, президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES

Регламент выступления для спикеров 7-10 минут. Мультимедиа. Просьба участникам прислать презентации до 17:00 (мск) 23.03.2017

Мероприятие проходит при поддержке MarSpo.

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