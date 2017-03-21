В редакции «Советского спорта» состоится Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?»
24 марта в редакции «Советского спорта» состоится Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?».
Мероприятие посвящено анализу причин низкой заинтересованности любителей спорта в нашей стране к участию в спортивных мероприятиях в качестве зрителей.
В
рамках деловой встречи так же будут
рассмотрены следующие темы:
Инфраструктура праздника: чего не хватает российским спортивным объектам
Семейный отдых: как расширить аудиторию болельщиков
Конкуренция зрелищ: как спорту выиграть конкуренцию у других видов досуга
Спортивный маркетинг: как заработать на болельщиках
Роль медиа в привлечении зрителей на трибуны
Модератором круглого стола выступит генеральный директор Eventica Sport – Игорь Столяров.
К участию приглашены:
Константин
Дзюба, ФК «Ростов», Исполнительный
директор.
Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Сергей Костин, Исполнительный директор Союза биатлонистов России.
Анастасия Шалимова, PricewaterhouseCoopers, Старший консультант.
Наталья Камельзон, вице-президент Федерации тенниса Москвы, исполнительный директор международных теннисных турниров St. Petersburg Open, St.Petersburg Ladies Trophy.
Робер Тер-Абрамян, руководитель по спонсорству ХК «Спартак»
Викентий Корсунский, co-founder Ponominaly.ru.
Эдуард Латыпов, президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES
Регламент выступления для спикеров 7-10 минут. Мультимедиа. Просьба участникам прислать презентации до 17:00 (мск) 23.03.2017
Мероприятие проходит при поддержке MarSpo.