24 марта в редакции «Советского спорта» состоится Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?».

Мероприятие посвящено анализу причин низкой заинтересованности любителей спорта в нашей стране к участию в спортивных мероприятиях в качестве зрителей.

В рамках деловой встречи так же будут рассмотрены следующие темы:

Инфраструктура праздника: чего не хватает российским спортивным объектам

Семейный отдых: как расширить аудиторию болельщиков

Конкуренция зрелищ: как спорту выиграть конкуренцию у других видов досуга

Спортивный маркетинг: как заработать на болельщиках

Роль медиа в привлечении зрителей на трибуны

Модератором круглого стола выступит генеральный директор Eventica Sport – Игорь Столяров.

К участию приглашены:

Константин Дзюба, ФК «Ростов», Исполнительный директор.

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Сергей Костин, Исполнительный директор Союза биатлонистов России.

Анастасия Шалимова, PricewaterhouseCoopers, Старший консультант.

Наталья Камельзон, вице-президент Федерации тенниса Москвы, исполнительный директор международных теннисных турниров St. Petersburg Open, St.Petersburg Ladies Trophy.

Робер Тер-Абрамян, руководитель по спонсорству ХК «Спартак»

Викентий Корсунский, co-founder Ponominaly.ru.

Эдуард Латыпов, президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES

Регламент выступления для спикеров 7-10 минут. Мультимедиа. Просьба участникам прислать презентации до 17:00 (мск) 23.03.2017

Мероприятие проходит при поддержке MarSpo.