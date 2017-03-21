«Ленинградка» в третий раз обыграла «Метар» и заняла девятое место в Суперлиге

«Ленинградка» в третьем матче плей-аута чемпионата России по волейболу среди женских команд одержала победу над челябинским «Метаром» со счетом 3:1.

Счет по сетам - 26:24, 25:16, 20:25, 25:23. Встреча проходила в Челябинске.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Ленинградки», которая заняла девятое место в Суперлиге.

«Метар», заняв десятое место, будет играть переходные матчи с «Политехом» из Курской области, который идет на третьем месте в Высшей лиге А.