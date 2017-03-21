Сердар Азмун: Для иранцев чемпионат мира-2022 будет как домашний

Иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун рад тому, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

- Чемпионат мира 2022 года будет выдающимся турниром. Для иранцев этот мундиаль будет как домашний. Нам бы очень хотелось пробиться на этот турнир, ведь тогда наши болельщики смогут приехать в Доху и поддержать сборную, - рассказал Азмун в интервью порталу Sc.qa.

Напомним, Сердар Азмун играет в России с 2012 года. До перехода в «Ростов» он защищал цвета казанского «Рубина».

