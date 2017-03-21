Дзюба не поможет сборной России в матчах с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии
Форвард «Зенита» Артем Дзюба не поможет сборной России в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах», – сообщили в пресс-службе РФС.
Напомним, 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится с командой Бельгии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически