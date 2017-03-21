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Марио Фернандес: Черчесов спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник сборной России Марио Фернандес пообщался с представителями СМИ в преддверии товарищеских матчей с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.

«Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив. 

Черчесов? Я с ним раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло. Слуцкий? Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой.

Что касается товарищеских матчей, то это довольно сложные игры. Ивуарийцы – быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки – Лукаку, Витсель, Де Брюйне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар.

Дебют? Пока я еще не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок – пять лет, остается еще немножко; я лично всегда готовь играть», – цитирует игрока ТАСС.

Напомним, 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится со сборной Бельгии.

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