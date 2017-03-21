Анатолий Бышовец: Мы можем рассчитывать на победу в матче с Кот-Д'Ивуаром

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды со сборными Кот-Д'Ивуара и Бельгии.

- Задачи сборной России на предстоящий матч? Думаю, что прежде всего - это просмотр футболистов нынешнего состава команды. Думаю, что мы до конца не определились с Нойштедтером. У него все данные для того, что выступить в роли центрального защитника. Можно просмотреть Джикию на этой позиции. Нужно определиться с теми, кто будет играть на флангах. Конечно, вопрос результата не снимается. Думаю, что костяк сборной России для участия в Кубке Конфедераций уже определён. «Спартак» уже можно назвать базовой командой для сборной. Думаю, в матче с Кот-Д'Ивуаром мы можем рассчитывать на победу, а матч с бельгийцами получится очень трудным, - приводит слова Бышовца «Спорт FM».

Напомним, 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится с командой Бельгии.