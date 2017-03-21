Роман Асхабадзе: Всегда будут клубы недовольные календарем

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением о проблеме составления календаря российского чемпионата.

- Телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении составления календаря. Болельщикам клубов, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов хотелось бы смотреть футбол в то время, которое для них более удобно. Другое дело, что лига не может угодить каждому клубу, всегда кто-то будет недоволен. Каждая команда лоббирует свои интересы, - приводит слова Асхабадзе «Спорт FM».

Ранее стало известно, что матч 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени. Причина столь позднего начала матча - финал Кубка Гагарина.

