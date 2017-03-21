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Азар стал автором лучшего гола «Челси» в феврале (видео)

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Челси», болельщики лондонского клуба считают гол Эдена Азара лучшим по итогам февраля.

Отмечается, что полузащитник сборной Бельгии опередил в голосовании двух испанских игроков – Педро и Сеска Фабрегаса, которые отличились в матче с «Суонси» (3:1).

Напомним, гол Азара, который ранее был признан лучшим мячом Премьер-лиги в феврале, был забит в рамках лондонского дерби с «Арсеналом» (3:1).

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