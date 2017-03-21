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Григорий Дрозд: О завершении карьеры говорить не стоит

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер, чемпион в отпуске WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал, что избрание в Общественную палату Российской Федерации не станет причиной для завершения карьеры в боксе.

- Во вторник на пленарном заседании я был избран в Общественную палату Российской Федерации. Я являюсь делегатом от Кузбасса. В июне будет первое заседания, и я приступлю к своим обязанностям. Но это не политика, а общественная деятельность. И занятость в Общественной палате мне лично не помешает. У меня предостаточно времени, и о завершении карьеры говорить не стоит, - приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 21 марта, Дрозд вместе с гроссмейстером Сергеем Карякиным и бывшим главным тренером сборной России по волейболу Владимиром Алекно вошел в состав Общественной палаты РФ.

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