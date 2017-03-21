Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» в рамках ответной встречи «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над турецким «Араксом».
Напомним, что в первой встрече российский клуб оказался сильнее своего соперника, обыграв его в трех партиях.
За выход в «Финал четырех» соревнований «Динамо» поспорит либо с немецким «Берлином», либо с турецким клубом «Стамбул ББСК».
Лига чемпионов
Плей-офф
«Раунд 12»
Ответная встреча
«Динамо» (Москва, Россия) – «Аркас» (Измир, Турция) – 3:0 (25:23, 25:22, 33:31)
Первый матч – 3:0
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