Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов

Геннадий Шипулин: То, что матч «Динамо» и «Белогорья» не показали по телевидению – это недопустимо!

Главный тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал недопустимым отсутствие телевизионной трансляции матча своего клуба с московским «Динамо» в рамках чемпионата России.