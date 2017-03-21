Анна «antika» Ананикова: 90% парней сначала смотрят на внешность, а потом на мастерство
Игрок женской команды Team Secret по CS:GO Анна «antika» Ананикова в интервью порталу «Чемпионат» поделилась мнением об уровне игры в женском киберспорте.
«Ну, всем же известно, что с красивой фотографией девушки будет больше просмотров и медийности. Парней привлекает красота девушек, а уже потом всё остальное. 90% парней говорят, что, если играет девушка, они сначала смотрят на внешность, а потом на мастерство. Тех, кого интересует мастерство и уровень игры, очень мало. И этот стереотип нужно менять, потому что девушки могут показывать не только красивое лицо, но и красивый CS.
Отчасти виноват и Twitch. Там постоянно играют девушки, которые расфуфырятся и стримят свой бюст. Отсюда и стереотип такой о девушках, что в них ничего другого нет. Единственное, что поможет, — это команда, которая покажет, что девушки умеют играть и достойны профессионального уровня».
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