Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Как сообщает Sport1.dе, полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии не поможет национальной команде в ближайших матчах, поскольку испытывает небольшие проблемы с коленом. Однако, источник отмечает, что врачи «Баварии» недооценили степень тяжести повреждения футболиста, и теперь ему придется перенести операцию.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 19 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.