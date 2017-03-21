Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 4Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис68 : 76Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева0 : 2Рубин
Баскетбол  Панатинаикос48 : 36Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Источник:  Sport1.deКомментарии

Как сообщает Sport1.dе, полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии не поможет национальной команде в ближайших матчах, поскольку испытывает небольшие проблемы с коленом. Однако, источник отмечает, что врачи «Баварии» недооценили степень тяжести повреждения футболиста, и теперь ему придется перенести операцию.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 19 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии по итогам 2016 года.Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмыГолкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших матчах национальной команды из-за травмы.Жозе Моуринью: Доминировать в АПЛ на протяжении долгого времени просто невозможноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об уровне английского чемпионата, отметив, что подобного развития событий, как в немецкой Бундеслиге, не может быть.На Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена РоббенаНа Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена Роббена«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Германии по футболу.Мануэль Нойер: Зоммер отстоял просто суперГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Томас Мюллер: Мы несколько раз сыграли не лучшим образомНападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Я очень доволен игрой своей командыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Гол Мюллера принес «Баварии» победу над гладбахской «Боруссией»«Боруссия» (Менхенгладбах) дома уступила «Баварии» (0:1) в 25-м туре чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Мы выложимся на максимум в МенхенгладбахеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с менхенгладбахской «Боруссией».Давид Алаба: Будет здорово снова увидеться с КроосомЗащитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперникиГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особеннымиПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмыПолузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.Зинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейЗинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.Филипп Лам: Мы довольны, что нам достался «Реал»Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать насПрезидент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем годуПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другомЧемпион мира 1990 года Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, которая в пятницу прошла в Ньоне.Карло Анчелотти: Матч с «Реалом» станет особенным для меняГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды станет «Реал».
Футбол
Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедераций
Футбол
Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайд
Футбол
Дзюба не поможет сборной России в матчах с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии
Футбол
Эктор Бельерин: Всегда приятно, когда большие клубы проявляют к тебе интерес, особенно если речь идет о «Барселоне»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Дуглас Коста
Дуглас Коставсе новости