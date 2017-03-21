Монсон стал почетным доктором наук ЛНР
Как сообщает 24tv.ua, ополченцы ЛНР присвоили бойцу смешанного стиля Джеффри Монсону звание почетного доктора наук самопровозглашенной республики.
По информации источника, церемония состоялась в Луганском национальном аграрном университете имени Тараса Шевченко.
Отмечается, что звание спортсмену было присвоено с формулировками «поляризует духовные ценности» и «сделал весомый вклад в развитие международного сотрудничества».
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