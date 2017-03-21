Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайд

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом».

- Никто из новичков, которых Луческу бросил в бой, не испортил картины. Цаллагов, Лунев, Иванович в центре обороне и другие выступили на хорошем уровне, но по игре с «Арсеналом» нельзя делать никаких выводов. Я не удивлюсь, что на матч с «Рубином» выйдет другой состав. Пенальти на Дзюбе был – Беляев изначально играл неправильно, а затем зачем-то начал держать Дзюбу двумя руками. А вот во втором эпизоде боковой арбитр ошибся, хотя и занимал идеальную позицию – офсайд у Данни был, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что «Зенит» обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0.

