Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайд
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом».
- Никто из новичков, которых Луческу бросил в бой, не испортил картины. Цаллагов, Лунев, Иванович в центре обороне и другие выступили на хорошем уровне, но по игре с «Арсеналом» нельзя делать никаких выводов. Я не удивлюсь, что на матч с «Рубином» выйдет другой состав. Пенальти на Дзюбе был – Беляев изначально играл неправильно, а затем зачем-то начал держать Дзюбу двумя руками. А вот во втором эпизоде боковой арбитр ошибся, хотя и занимал идеальную позицию – офсайд у Данни был, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним,
что «Зенит» обыграл на своем поле
«Арсенал» со счетом 2:0.
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