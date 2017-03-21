Н'Голо Канте: В последнее время меня много хвалят, но я не обращаю на это внимания

Экс-полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте, который минувшим летом перебрался в «Челси», прокомментировал свою игру за лондонский клуб, а также высказался об уходе Клаудио Раньери.

«Доволен своим выступлением. Да, в последнее время меня много хвалят, но я стараюсь не обращать это внимания, поскольку это может повлиять на игру. Самое главное – отлично закончить год.

Думаю, я сделал правильный выбор, став игроком «Челси». Наша команда находится в хорошем положении, и, на мой взгляд, мы показываем отличный футбол.

Уход Раньери? Конечно, мне грустно, особенно если вспомнить прошлый сезон. В любом случае, это часть футбола, и клуб решил поступить именно так, однако, никто не отнимет у Клаудио того, что он сотворил вместе с «Лестером», – приводит слова Канте Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек сыграл за «синих» 31 матч и забил 2 гола.