Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедераций

Подписавший во вторник контракт с московским «Динамо» форвард Кирилл Панченко рассказал о своих дальнейших целях на сезон.

- Любой спортсмен ставит какие-то цели, я - не исключение. Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Задача у нас - победить в Футбольной национальной лиге, а там будет видно, - приводит слова Панченко ТАСС.

Ранее «Динамо» объявило о своем желании воспользоваться опцией выкупа прав на футболиста у московского ЦСКА и заключило с нападающим контракт на полтора года.

Панченко, забив 17 мячей в 27 играх, является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне.