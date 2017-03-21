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Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Подписавший во вторник контракт с московским «Динамо» форвард Кирилл Панченко рассказал о своих дальнейших целях на сезон.

- Любой спортсмен ставит какие-то цели, я - не исключение. Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Задача у нас - победить в Футбольной национальной лиге, а там будет видно, - приводит слова Панченко ТАСС.

Ранее «Динамо» объявило о своем желании воспользоваться опцией выкупа прав на футболиста у московского ЦСКА и заключило с нападающим контракт на полтора года.

Панченко, забив 17 мячей в 27 играх, является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне.

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