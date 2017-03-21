Южный проиграл немцу Беккеру в рамках квалификации «Мастерса-1000»

Российский теннисист Михаил Южный в финале квалификации турнира в Майами уступил представителю Германии Бенджамину Беккеру.

Встреча, которая длилась 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

За все время игры Южный реализовал 3 брейк-пойнта из 6, проиграв 4 гейма на своей подаче.

Таким образом, Беккер вышел в первый круг основной сетки, а имя его соперника станет известно позднее.