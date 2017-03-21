«Рубин» переиграл «СКА-Неву» и повел в серии 1/4 плей-офф ВХЛ
Хоккеисты тюменского «Рубина» в гостях переиграли «СКА-Неву» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ со счетом 2:0.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Денис Ячменев и Алексей Ложкин. Голкипер «Рубина» Денис Франскевич отразил 32 броска.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Рубина». Следующий матч пройдет в четверг, 23 марта, в Тюмени.
Матч
СКА-Нева - Рубин - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Ячменёв (Каменев, Потякин), 39:41 (0:1). Ложкин 59:53 (0:2 - п.в.).
Место и дата
21 марта 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически