Лоренцо Инсинье: Моя мечта – выступать за «Наполи», и если она развалится, то это не моя вина

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что может покинуть команду, если руководство итальянского клуба не выполнит его требования по новому контракту.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии требует 4 млн евро в год, тогда как боссы «Наполи» готовы предложить ему соглашение с зарплатой на полмиллиона меньше. По сообщениям СМИ, на хавбека претендуют «Ювентус», «Милан», «Рома», лондонский «Арсенал», а также «Ливерпуль» и «Валенсия».

«Мои агенты готовы к переговорам. Очень надеюсь, что сделка состоится. Если моя мечта развалится, то это не будет моей ошибкой. Всегда хотел побеждать вместе с этим клубом и завоевывать трофеи.

Мы обсуждали некоторые детали моего нового контракта с президентом, и я все ему сказал. Моя совесть чиста. Я выразил свою позицию, и если клуб захочет пойти мне навстречу, то это хорошо. В противном случае, мы разойдемся», – приводит слова футболиста Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний Инсинье провел во всех турнирах 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 млн евро, а его нынешний контракт с «Наполи» рассчитан до 2019 года.