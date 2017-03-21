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Лоренцо Инсинье: Моя мечта – выступать за «Наполи», и если она развалится, то это не моя вина

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что может покинуть команду, если руководство итальянского клуба не выполнит его требования по новому контракту.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии требует 4 млн евро в год, тогда как боссы «Наполи» готовы предложить ему соглашение с зарплатой на полмиллиона меньше. По сообщениям СМИ, на хавбека претендуют «Ювентус», «Милан», «Рома», лондонский «Арсенал», а также «Ливерпуль» и «Валенсия».

«Мои агенты готовы к переговорам. Очень надеюсь, что сделка состоится. Если моя мечта развалится, то это не будет моей ошибкой. Всегда хотел побеждать вместе с этим клубом и завоевывать трофеи.

Мы обсуждали некоторые детали моего нового контракта с президентом, и я все ему сказал. Моя совесть чиста. Я выразил свою позицию, и если клуб захочет пойти мне навстречу, то это хорошо. В противном случае, мы разойдемся», – приводит слова футболиста Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний Инсинье провел во всех турнирах 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 млн евро, а его нынешний контракт с «Наполи» рассчитан до 2019 года.

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