Градович прилетел в Екатеринбург готовиться к бою 5 мая

Бывший чемпион мира в полулегком весе (до 57,2 кг) по версии IBF Евгений Градович (22-2-1, 9 КО) прилетел в Екатеринбург и начал подготовку к своему следующему бою.

Двенадцатираундовый поединок в рамках первого легкого веса (до 55,3 кг) с участием Евгения Градовича состоится 5 мая в Екатеринбурге и станет важной частью большого шоу, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions (Titov Boxing Promotions) при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировчиа Куйвашева.

Соперник 30-летнего россиянина по поединку скоро будет объявлен.