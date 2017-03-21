Александр Бутенко: Из-за сгонки веса мне диагностировали почечную недостаточность

Экс-чемпион M-1 Challenge в легком весе Александр Бутенко принял решение перейти в новую весовую категорию и сменить команду.

«Бой против Абукара Яндиева и очень быстрое поражение показали мне ряд моих ошибок. Самое главное – мой организм уже просто физически не может сгонять вес с 92-93 кг до 70 кг. В ночь накануне взвешивания вес остановился на 75 кг и сбросить его дальше не представлялось возможным. Я терял сознание, обратился к врачам, они диагностировали почечную недостаточность и запретили продолжать процесс сгонки. Больше в легком весе я уже никогда не смогу выступить, поэтому перехожу в более тяжелую категорию – до 77 кг. В этом весе в M-1 Challenge собраны очень сильные бойцы, мне будет нелегко, но в то же время и очень интересно биться с ними и забрать еще один чемпионский пояс. Это большой вызов для меня. Также я принял решение вернуться на Украину, жить и тренироваться рядом со своей семьей, здесь для меня созданы хорошие условия. Благодарю руководство клуба Fightspirit и его тренерский состав за несколько лет плодотворной и успешной совместной работы. С этой командой я стал чемпионом M-1 Challenge, добился цели, к которой шел долгих 10 лет своей карьеры. С новой командой я планирую повторить этот результат», - сказал Бутенко.