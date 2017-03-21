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Опубликованы даты основного этапа Кубка России по киберспорту 2017

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Федерация компьютерного спорта России опубликовала даты основного этапа (групповой стадии и double-elimination) Кубка России по киберспорту 2017.

Матчи групповой стадии по всем видам программы состоятся 1–2 и 8–9 апреля.

Double Elimination:

Hearthstone: 22–23 апреля
League of Legends: 22–23 апреля и 29–30 апреля
Dota 2: 6–7 мая и 13–14 мая
FIFA 17: 13–14 мая

Общий призовой фонд соревнований составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA и Hearthstone.

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