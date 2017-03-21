Яна Куницкая: Обязательно вернусь в зал Jackson Wink MMA

Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая, которой 22 марта предстоит титульный поединок в организации Invicta против американки Тони Эвингер, рассказала, что ей понравилось тренироваться в зале Jackson Wink MMA.

«Это был отличный лагерь и я хочу сказать большое спасибо всем кто помогал мне готовиться. Завтра мы улетаем в Канзас, но в скором времени я обязательно вернусь сюда», - сказала Куницкая.