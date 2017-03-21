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Гари Бэттман: На сегодня игроки НХЛ не едут на Олимпиаду-2018. Люди должны смириться

Источник:  ReutersКомментарии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман объявил о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018.

- Сейчас переговоры не ведутся. Мы были открыты для обсуждения ряда вопросов, которые могли бы уменьшить ущерб сезону НХЛ, но они не нашли отклика.

При нынешнем положении дел все должны понимать: мы не поедем на Олимпиаду. Люди должны с этим смириться.

Поездка на Олимпиаду стала бы разрушительной для нашего бизнеса. Судя по всему, нет возможности компенсировать это. Мы считаем, что не может быть никаких следующих шагов. Февраль – это время, когда нет ни бейсбола, ни футбола, только мы и баскетбол. И вдруг мы исчезнем, не будем получать никакого контента для нашего сайта и для наших медиа. Да, пять раз подряд мы отпускали игроков, это казалось нам хорошей идеей. Но теперь мы не можем понять и вычислить выгоду от этого.

Я предложил: почему бы вам не считать нас за главного спонсора? МОК говорит нам: «Мы знаем, что расходы на страховки, перелеты и жилье ваших игроков стоят 15-20 миллионов долларов, но мы не намерены платить за это». Если они не ценят наш вклад, почему мы должны в этом участвовать? - цитирует Бэттмана Reuters.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане c 5 по 28 февраля.

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