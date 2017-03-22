Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Футбол  Германия- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко отказался переходить в московский клуб

Источник:  ДинамоманияКомментарии

Футбольный менеджер Андрей Астафьев рассказал о бывшем защитнике киевского «Динамо» Евгении Макаренко. Он отметил, что украинский футболист отклонил выгодное предложение от российского клуба.

Менеджер сказал, что один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко ответил Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.

«По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент (Андрей Головаш). Без сомнений Женя - стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой, -  цитирует Астафьева «Динамомания».

 Напомним, что с 1 января 2017 года истек контракт Макаренко  с «Динамо», и он стал свободным агентом. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 13 матчей за «Динамо» и забил один мяч при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что им интересовались лиссабонский «Спортинг» и «Уфа».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Безумие без логики. Календарь РФПЛ вызвал множество вопросовБезумие без логики. Календарь РФПЛ вызвал множество вопросовРФПЛ опубликовала расписание ближайших трех туров чемпионата России, и в очередной раз календарь вызвал множество вопросов.Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайдФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом».Роман Асхабадзе: Всегда будут клубы недовольные календаремБывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением о проблеме составления календаря российского чемпионата.Сердар Азмун: Уверен, что скоро буду играть за европейский суперклубИранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.Сергей Хусаинов: Есть связь между красно-белыми и главным футболистом страныСергей Хусаинов: Есть связь между красно-белыми и главным футболистом страныПоследние туры чемпионата России завершаются судейскими скандалами. Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов уверен - дело не только в ошибкахРоман Асхабадзе: Считаю нецелесообразным приглашение иностранных судейБывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе против приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.Александр Мостовой: Не поддерживаю идею приглашения иностранных арбитровБывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал необходимость приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 годаГлавный тренер сборной России вручил спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1995 года. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка ГагаринаПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал позднее начало матча 23 тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».Александр Шмурнов: Обращаюсь к РФПЛ и «Спартаку»: зачем играть с «Зенитом» в воскресенье?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с решением РФПЛ провести центральный матч 23-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом» 15 апреля.Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитровФорвард «Зенита» Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей премьер-лиги.Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победуНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что его клубу предлагали деньги за определенный результат в матче чемпионата России.Аркадий Дворкович: Для РЖД хоккейный «Локомотив» организован более профессионально, чем футбольныйВице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сравнил организацию футбольного и хоккейного «Локомотива».Шамиль Газизов: Перескокова выписали, сегодня он вылетает из Краснодара в УфуТренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков выписан из больницы в Краснодаре. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.Александр Кержаков: У меня не было звездной болезниНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у него никогда не ыло звездной болезни.Хоть «Зениту» спасибо! 20-й тур РФПЛ вошел в пятерку самых унылых в историиХоть «Зениту» спасибо! 20-й тур РФПЛ вошел в пятерку самых унылых в историиВ восьми играх 20-го тура чемпионата России было забито лишь восемь голов.«Ростов» начал переговоры с новым спонсором«Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, сообщает Федеральное агентство новостей.Брызгалов может восстановиться после травмы к следующему матчуПресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что у защитника Сергея Брызгалова проблемы с коленом, но он может восстановиться к следующему туру чемпионата России.Ари: Предложения из Китая действительно были, но играть в России мне привычнееНападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, почему принял предложение железнодорожников.Александр Самедов: Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушлаПолузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.
Футбол
Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
Теннис
Южный проиграл немцу Беккеру в рамках квалификации «Мастерса-1000»
Футбол
Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедераций
Футбол
Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайд
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости