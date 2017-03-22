Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко отказался переходить в московский клуб

Футбольный менеджер Андрей Астафьев рассказал о бывшем защитнике киевского «Динамо» Евгении Макаренко. Он отметил, что украинский футболист отклонил выгодное предложение от российского клуба.

Менеджер сказал, что один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко ответил Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.

«По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент (Андрей Головаш). Без сомнений Женя - стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой, - цитирует Астафьева «Динамомания».

Напомним, что с 1 января 2017 года истек контракт Макаренко с «Динамо», и он стал свободным агентом. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 13 матчей за «Динамо» и забил один мяч при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что им интересовались лиссабонский «Спортинг» и «Уфа».