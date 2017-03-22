Максим Траньков: Если доктор разрешит, мы с Волосожар можем вернуться на лед в апреле
Российский фигурист, олимпийский чемпион Максим
Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, рассказал о том, возможно ли
их возвращение на лед.
«Мы с Татьяной обсуждали наше
возвращение. Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы
хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в
сентябре.
Ну а дальше будем смотреть,
разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше
возвращение и стоит ли игра свеч», - цитирует Транькова «Комсомольская
правда».
Напомним, Волосожар и
Траньков завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.
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