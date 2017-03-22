Максим Траньков: Если доктор разрешит, мы с Волосожар можем вернуться на лед в апреле

Российский фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, рассказал о том, возможно ли их возвращение на лед.

«Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение. Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре.

Ну а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч», - цитирует Транькова «Комсомольская правда».

Напомним, Волосожар и Траньков завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.