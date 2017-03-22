«Реал» проявляет интерес к Шмейхелю

Мадридский «Реал» интересуется голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, «Реал» ищет замену нынешнему основному голкиперу Кейлору Навасу. В связи с этим они обратили внимание на Шмейхеля. Также мадридский клуб привлекает то, что датский вратарь стоит дешевле, чем другие возможный кандидаты. Ранее сообщалось также об интересе к Давиду Де Хеа и Тибо Куртуа.

В текущем сезоне 30-летний Каспер Шмейхель провел 29 матчей за «Лестер», в которых пропустил 38 мячей и десять раз отыграл «на ноль».