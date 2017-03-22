«Реал» проявляет интерес к Шмейхелю
Мадридский «Реал» интересуется голкипером «Лестера» Каспером
Шмейхелем. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, «Реал» ищет замену нынешнему основному голкиперу Кейлору
Навасу. В связи с этим они обратили внимание на Шмейхеля. Также мадридский клуб
привлекает то, что датский вратарь стоит дешевле, чем другие возможный
кандидаты. Ранее сообщалось также об интересе к Давиду Де Хеа и Тибо Куртуа.
В текущем сезоне 30-летний Каспер Шмейхель провел 29 матчей
за «Лестер», в которых пропустил 38 мячей и десять раз отыграл «на ноль».
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