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В Госдуме предлагают снижать зарплату тренерам и спортсменам сборных России за поражения

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Госдума РФ рассмотрит поправки в закон о физической культуре и спорте. Авторы поправок предлагают урезать зарплату спортсменам и тренерам сборных России за неудачные выступления.

Как сообщает «Российская газета», инициатива была внесена в Госдуму еще осенью 2014 года, но будет рассмотрена только в нынешнем году. Рассмотрение этого вопроса планируется в ближайшие дни.

Также сообщается, что в Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи раскритиковали инициативу из-за нечеткости критериев «успешности выступления».

«Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах. Данное ограничение не носит абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат.

Таким образом, достигается оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений и интересов государства», -говорится в пояснительной записке к проекту.

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