Билл Дэйли: НХЛ не давала окончательного ответа по участию в Олимпиаде в Пхенчхане
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова
комиссионера лиги Гари Бэттмана. Ранее Бэттман заявил, что при нынешнем
положении дел представители НХЛ не поедут на Олимпиаду.
«НХЛ не давала
окончательного ответа по участию в Олимпиаде в Пхенчхане, Гэри Беттман сказал
лишь о текущем положении дел. На сегодняшний день «нет» было бы нашим ответом,
но мы не должны принимать решение сегодня, никаких решений еще не принято»,
- цитирует Дэйли «Р-Спорт».
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане c 5 по 28
февраля.
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