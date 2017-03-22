Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Футбол  Германия- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стипе Плетикоса: Надеюсь, что «Шахтер» снова будет собирать полную «Донбасс Арену»

Комментарии

Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и «Шахтера» Стипе Плетикоса сказал, что он переживает из-за того, что донецкий клуб не может играть дома.

«Очень переживаю, что «Шахтер» не может выступать на своем поле. Это очень непросто для футболистов, когда приходится жить в другом городе, постоянно летать на матчи. Хочется верить, что эта неприятная ситуация вскоре закончится, и горняки снова смогут собирать полную «Донбасс Арену».

Мне нравится, как донетчане выступают под началом Паулу Фонсеки. Руководство «Шахтера» попало в точку с его приглашением после многих лет работы в клубе Мирчи Луческу. А вылет команды из Лиги Европы я назову чистой случайностью. Оранжево-черные были выше классом, чем их соперник, но в футболе такое бывает», - цитирует Плетикосу zbirna.com.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»Бывший наставник сборной Белоруссии Александр Хацкевич может стать главным тренером киевского «Динамо». Еще одним претендентом является главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.УПЛ. 22-й тур. «Волынь» уступила «Заре» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата Украины.Чемпионат Украины. 22-й тур. «Динамо» обыграло «Черноморец», «Шахтер» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие матчиВсе матчи чемпионата Украины по футболу на сайте «Советского спорта».«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик»Матч 22-го тура чемпионата Украины между донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Гол Ярмоленко помог «Динамо» обыграть «Черноморец» (видео)Матч 22-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».Эпоха Тимохи: как Тимощук стал сперва легендой «Зенита», а потом и тренеромЭпоха Тимохи: как Тимощук стал сперва легендой «Зенита», а потом и тренеромАнатолий Тимощук снова приходит в «Зенит» – теперь уже в качестве одного из тренеров. «Советский спорт» вспоминает его к этому назначениюХет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забытьХет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забыть20 миллионов, разгром «Динамо», Кубок УЕФА – «Советский спорт» вспомнил, чем запомнился Анатолий Тимощук российским болельщикам.Украинская премьер-лига может расшириться до 16 командУкраинская премьер-лига может расшириться до 16 команд, сообщает «Плюс спорт».Паулу Фонсека: «Шахтер» создал огромное количество моментов и заслуженно победилГлавный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против «Зари» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Шовковскому предложили административную должность в киевском «Динамо»Многолетний вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может получить работу в структуре клуба. Об этом сообщил почетный президент винницкой Нивы Василий Вовк, который предлагал Александру стать главным тренером команды.УПЛ. 21-й тур. «Звезда» обыграла «Динамо», «Шахтер» выиграл у «Зари» и другие матчиРезультаты матчей 21-го тур чемпионата Украины.Сергей Ребров: Это тяжелое поражение для «Динамо»Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Звезды» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.«Шахтер» обыграл «Зарю» и оторвался от «Динамо» на 16 очков«Шахтер» дома обыграл «Зарю» (2:1) в 21-м туре чемпионата Украины.Киевское «Динамо» уступило «Звезде» в чемпионате УкраиныКиевское «Динамо» на выезде проиграло «Звезде» (0:2) в 21-м туре чемпионата Украины.Полузащитник «Шахтера» Фред вновь дисквалифицирован за допингХавбек донецкого «Шахтера» Фред будет дисквалифицирован за допинг. Как сообщает Footballhub, его дисквалификация будет продлена.Защитник «Александрии» дисквалифицирован на 1,5 года за допингЗащитник «Александрии» Станислав Микицей был уличен в употреблении допинга. За это он был дисквалифицирован на 1,5 года.Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Крыльях Советов»Украинский полузащитник Артем Громов продолжит карьеру в футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.УПЛ. 20-й тур. «Ворскла» уступила «Заре», «Волынь» проиграла «Шахтеру» и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Украины.«Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Волынь»Матч 20-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шахтера».Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Олимпиком»Матч 20-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Олимпиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Динамо».
MMA
Монсон стал почетным доктором наук ЛНР
MMA
Александр Бутенко: Из-за сгонки веса мне диагностировали почечную недостаточность
Футбол
Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
Теннис
Южный проиграл немцу Беккеру в рамках квалификации «Мастерса-1000»
все новости
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Стипе Плетикоса
Стипе Плетикосавсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости