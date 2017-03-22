Стипе Плетикоса: Надеюсь, что «Шахтер» снова будет собирать полную «Донбасс Арену»
Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и «Шахтера» Стипе
Плетикоса сказал, что он переживает из-за того, что донецкий клуб не может
играть дома.
«Очень
переживаю, что «Шахтер» не может выступать на своем поле. Это очень непросто
для футболистов, когда приходится жить в другом городе, постоянно летать на
матчи. Хочется верить, что эта неприятная ситуация вскоре закончится, и горняки
снова смогут собирать полную «Донбасс Арену».
Мне
нравится, как донетчане выступают под началом Паулу Фонсеки. Руководство
«Шахтера» попало в точку с его приглашением после многих лет работы в клубе
Мирчи Луческу. А вылет команды из Лиги Европы я назову чистой случайностью.
Оранжево-черные были выше классом, чем их соперник, но в футболе такое бывает»,
- цитирует Плетикосу zbirna.com.