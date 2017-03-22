Сергей Сидорчук: Постараемся лишить хорватов мяча
Полузащитник
сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча квалификации
ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
— В последнее время и динамовским, и другим сборникам
нечасто приходится играть без мяча, но хорваты могут заставить. Готовы
побегать?
— Надо будет — побегаем. По теоретическим занятиям и
тренировкам уже видно, что наставники нас готовят к различным вариантам
развития событий. Но мы должны помнить, что сами стремимся играть с мячом.
Постараемся лишить его хорватов. Впрочем, главное, чтобы в данной конкретной
игре был результат, а с мячом или без него — неважно.
— Сложнее всего, по всей видимости, будет нейтрализовать
в центре поля Луку Модрича и Ивана Ракитича. Кто из этих двоих опаснее?
— Понятно, что каждый из них — исполнитель высочайшего
уровня, но мне больше импонирует игра полузащитника «Реала», -- цитирует Сидорчука zbirna.com.
Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.