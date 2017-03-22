Сергей Сидорчук: Постараемся лишить хорватов мяча

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

— В последнее время и динамовским, и другим сборникам нечасто приходится играть без мяча, но хорваты могут заставить. Готовы побегать?

— Надо будет — побегаем. По теоретическим занятиям и тренировкам уже видно, что наставники нас готовят к различным вариантам развития событий. Но мы должны помнить, что сами стремимся играть с мячом. Постараемся лишить его хорватов. Впрочем, главное, чтобы в данной конкретной игре был результат, а с мячом или без него — неважно.

— Сложнее всего, по всей видимости, будет нейтрализовать в центре поля Луку Модрича и Ивана Ракитича. Кто из этих двоих опаснее?

— Понятно, что каждый из них — исполнитель высочайшего уровня, но мне больше импонирует игра полузащитника «Реала», -- цитирует Сидорчука zbirna.com.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.