Определились арбитры финала Кубка России

Стала известная судейская бригада, которая будет обслуживать финальный матч Кубка России между «Диной» и «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт «Дины».

Сообщается, что главным арбитром будет Владимир Салата. Полностью бригада арбитров выглядит так:

Судьи: В.Салата (Сергиев Посад), Г.Зеленцов (Москва), Ю.Неверов (Троицк)

Хронометрист: С.Крупенин (Москва)

Информатор: Я.Карасев (Щёлково)

Инспектор: Р.Рахимов (Москва)

Матч пройдет 23 марта в дворце спорта «Квант» (Троицк, Москва).