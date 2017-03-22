Определились арбитры финала Кубка России
Стала известная судейская бригада, которая будет
обслуживать финальный матч Кубка России между «Диной» и «Динамо». Об этом
сообщает официальный сайт «Дины».
Сообщается, что главным арбитром будет Владимир
Салата. Полностью бригада арбитров выглядит так:
Судьи:
В.Салата (Сергиев Посад), Г.Зеленцов (Москва), Ю.Неверов (Троицк)
Хронометрист:
С.Крупенин (Москва)
Информатор:
Я.Карасев (Щёлково)
Инспектор:
Р.Рахимов (Москва)
Матч пройдет 23 марта в дворце спорта «Квант» (Троицк, Москва).
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