Ренат Шакиров: Горжусь попаданием в финал, но главное - выиграть кубок

Форвард «Динамо» Ренат Шакиров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Диной».

- Я горжусь, что мы дошли до финала. Но главное – это не только дойти, но и выиграть этот трофей. Желаю и команде, и себе, чтобы мы показали самую лучшую игру. На данный момент это самые важные матчи, и надо на них сконцентрироваться.



- Финал состоит из двух матчей. В первом из них что важнее – как можно меньше пропустить, или как можно больше забить в гостях?

- Важно и то, и другое. Хорошо бы побольше забить и поменьше пропустить. Тут можно долго рассуждать. В целом, важнее, чтобы результат был положительный. Задача – показать максимально возможный результат. Других вариантов нет. Надо всегда играть на победу, сделать задел перед второй игрой, чтобы потом чувствовать себя более уверенно, - цитирует Шакирова официальный сайт «Динамо».

Матч пройдет 23 марта в дворце спорта «Квант» (Троицк, Москва).