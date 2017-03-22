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Ренат Шакиров: Горжусь попаданием в финал, но главное - выиграть кубок

Источник:  МФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Форвард «Динамо» Ренат Шакиров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Диной».

- Я горжусь, что мы дошли до финала. Но главное – это не только дойти, но и выиграть этот трофей. Желаю и команде, и себе, чтобы мы показали самую лучшую игру. На данный момент это самые важные матчи, и надо на них сконцентрироваться.

- Финал состоит из двух матчей. В первом из них что важнее – как можно меньше пропустить, или как можно больше забить в гостях?
- Важно и то, и другое. Хорошо бы побольше забить и поменьше пропустить. Тут можно долго рассуждать. В целом, важнее, чтобы результат был положительный. Задача – показать максимально возможный результат. Других вариантов нет. Надо всегда играть на победу, сделать задел перед второй игрой, чтобы потом чувствовать себя более уверенно, - цитирует Шакирова официальный сайт «Динамо».

Матч пройдет 23 марта в дворце спорта «Квант» (Троицк, Москва).

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