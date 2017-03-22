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День в истории. Джону Тошаку исполнилось 68 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный валлийский футболист и тренер Джон Тошак. Ему исполнилось 68 лет.

В качестве футболиста он выступал за «Кардифф», «Ливерпуль» и «Суонси» на позиции нападающего. В составе «Ливерпуля» трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Кубок чемпионов, Суперкубок Европы и дважды – Кубок УЕФА. С «Кардиффом» и «Суонси» по три раза становился победителем Кубка Уэльса.

Тренировал «Суонси», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», «Депортиво», «Бешикташ», сборную России и другие команды. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании, с «Реал Сосьедадом» - Кубок Испании, с «Депортиво» - Суперкубок страны.

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