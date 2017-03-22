День в истории. Джону Тошаку исполнилось 68 лет
Сегодня отмечает день рождения известный валлийский футболист
и тренер Джон Тошак. Ему исполнилось 68 лет.
В качестве футболиста он выступал за «Кардифф», «Ливерпуль»
и «Суонси» на позиции нападающего. В составе «Ливерпуля» трижды становился
чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Кубок чемпионов,
Суперкубок Европы и дважды – Кубок УЕФА. С «Кардиффом» и «Суонси» по три раза
становился победителем Кубка Уэльса.
Тренировал «Суонси», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», «Депортиво»,
«Бешикташ», сборную России и другие команды. Вместе с «Реалом» он выиграл
чемпионат Испании, с «Реал Сосьедадом» - Кубок Испании, с «Депортиво» -
Суперкубок страны.
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