День в истории. Джону Тошаку исполнилось 68 лет

Сегодня отмечает день рождения известный валлийский футболист и тренер Джон Тошак. Ему исполнилось 68 лет.

В качестве футболиста он выступал за «Кардифф», «Ливерпуль» и «Суонси» на позиции нападающего. В составе «Ливерпуля» трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Кубок чемпионов, Суперкубок Европы и дважды – Кубок УЕФА. С «Кардиффом» и «Суонси» по три раза становился победителем Кубка Уэльса.

Тренировал «Суонси», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», «Депортиво», «Бешикташ», сборную России и другие команды. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании, с «Реал Сосьедадом» - Кубок Испании, с «Депортиво» - Суперкубок страны.