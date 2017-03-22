Руни может летом бесплатно перейти в «Эвертон»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон».
Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Independent, Руни, скорее всего, станет игроком «Эвертона» летом.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить его бесплатно. В то же время «Эвертон»
готов предложить игрока зарплату в 150 000 в неделю. Сам форвард хотел бы
вернуться в родной клуб.
В текущем сезоне 31-летний Руни провел 30 матчей за «Манчестер
Юнайтед» и забил пять мячей при десяти голевых передачах.
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