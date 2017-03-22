Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Футбол  Германия- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георгий Джикия: С каждым разом взаимопонимание в сборной все лучше

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам.

«Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно. Мне нравятся тренировки, его подход. У нас разная тактика: в «Спартаке» четыре защитника, а в сборной в три центральных играем. Но мне это близко, еще в «Амкаре» играли так.

В любом случае, есть время все объяснить и подготовиться к матчам. На прошлом сборе мы познакомились со всеми. С каждым разом взаимопонимание в команде все лучше», – цитирует Джикию «Матч ТВ».

Напомним, 24 марта сборная России в Краснодаре сыграет с командой Кот-д’Ивуара, а 28-го числа – с Бельгией в Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессахИгроки сборной России Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Федор Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах.Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедерацийПодписавший во вторник контракт с московским «Динамо» форвард Кирилл Панченко рассказал о своих дальнейших целях на сезон.Анатолий Бышовец: Мы можем рассчитывать на победу в матче с Кот-Д'ИвуаромБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды со сборными Кот-Д'Ивуара и Бельгии.Марио Фернандес: Черчесов спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировкахЗащитник сборной России Марио Фернандес пообщался с представителями СМИ в преддверии товарищеских матчей с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Дзюба не поможет сборной России в матчах с командами Кот-д'Ивуара и БельгииФорвард «Зенита» Артем Дзюба не поможет сборной России в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба РФС.Владимир Карпович: Футбол мало хвалятВладимир Карпович: Футбол мало хвалятГлава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о финансовой стороне товарищеских матчей с Кот-Д'Ивуаром и Бельгией.Футболист «ПСЖ» Серж Орье не сыграет против сборной РоссииНа официальном сайте футбольной федерации Кот-Д`Ивуара появилась информация, что ивуарийцы в товарищеском матче против нашей команды не смогут использовать двоих футболистов.Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата ЭденаПолузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар вызван в сборную Бельгии по футболу на товарищеский матч с командой России.«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной России«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной РоссииРоссийская национальная команда продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Александр Беленов: Общаемся между собой как обычные людиВратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром рассказал об атмосфере в коллективе.Роман Нойштедтер: Тренер видит в роли центрального защитникаЗащитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки команды рассказал о своей роли в команде.РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч с Кот д'ИвуаромРоссийский футбольный союз (РФС) реализовал 21 тысячу билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.Александр Самедов: Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушлаПолузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.Глушаков и Акинфеев вернулись в общую группуВратарь сборной России Игорь Акинфеев и полузащитник Денис Глушаков начали тренировку команды в общей группе.Защитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной РоссииЗащитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной России16-летний немец Леон Классен растет в академии «Кельна»: он не хочет ехать в РФПЛ, а по-русски пока может написать только свое имя.Александр Самедов: Хочется посмотреть, как будешь выглядеть на фоне БельгииПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.Виталий Мутко: Крайне сложно будет найти соперника для сборной России в сентябреВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС будет сложно найти соперника для сборной России в сентябре.«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Вот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыВот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыОбозреватель «Советского спорта» – о целях и задачах предстоящих контрольных матчей национальной команды.Ринат Дасаев: Альтернативы Акинфееву в сборной нетРинат Дасаев: Альтернативы Акинфееву в сборной нетЛегендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
Футбол
«Реал» проявляет интерес к Шмейхелю
Фигурное катание
Максим Траньков: Если доктор разрешит, мы с Волосожар можем вернуться на лед в апреле
Хоккей
Гари Бэттман: На сегодня игроки НХЛ не едут на Олимпиаду-2018. Люди должны смириться
Футбол
Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости