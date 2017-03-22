Георгий Джикия: С каждым разом взаимопонимание в сборной все лучше
Защитник «Спартака» и сборной России
Георгий Джикия рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским
матчам.
«Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно. Мне нравятся тренировки, его подход. У нас разная тактика: в «Спартаке» четыре защитника, а в сборной в три центральных играем. Но мне это близко, еще в «Амкаре» играли так.
В любом случае, есть время все объяснить
и подготовиться к матчам. На прошлом сборе мы познакомились
со всеми. С каждым разом взаимопонимание в команде все лучше», –
цитирует Джикию «Матч ТВ».
Напомним, 24 марта сборная России в Краснодаре сыграет с командой
Кот-д’Ивуара, а 28-го числа – с Бельгией в Сочи.
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