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Чех пропустит матч против «Манчестер Сити»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Голкипер «Арсенала» Петр Чех пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, у вратаря повреждение икроножной мышцы. Как минимум, он не сыграет в матче с «Манчестер Сити», который состоится 2 апреля. Не исключено также, что он не сыграет и в следующих матчах.

Напомним, что Чех получил травму в матче с «Вест Бромвичем» (1:3), когда по ходу игры его заменил Давид Оспина. В текущем сезоне 34-летний вратарь провел 28 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 32 мяча и девять раз отыграл «на ноль».

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