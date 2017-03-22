Чех пропустит матч против «Манчестер Сити»
Голкипер «Арсенала» Петр Чех пропустит матч 30-го тура
чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Telegraph, у вратаря повреждение икроножной мышцы. Как минимум,
он не сыграет в матче с «Манчестер Сити», который состоится 2 апреля. Не
исключено также, что он не сыграет и в следующих матчах.
Напомним, что Чех получил травму в матче с «Вест Бромвичем»
(1:3), когда по ходу игры его заменил Давид Оспина. В текущем сезоне 34-летний
вратарь провел 28 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 32 мяча и девять раз
отыграл «на ноль».
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