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Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Калгари» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей по одной шайбе забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Также отличились Ти Джей Оши и Кевин Шаттенкирк. В активе Овечкина две голевые передачи. У «Калгари» забивали Шон Монахан и Трой Бауэр.

«Вашингтон» набрал 102 очка и лидирует в Восточной конференции. У «Калгари» 86 очков и шестое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Калгари

Место и дата

22 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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