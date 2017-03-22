Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Калгари»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей по одной шайбе забросили Евгений
Кузнецов и Александр Овечкин. Также отличились Ти Джей Оши и Кевин Шаттенкирк.
В активе Овечкина две голевые передачи. У «Калгари» забивали Шон Монахан и Трой
Бауэр.
«Вашингтон» набрал 102 очка и лидирует в Восточной
конференции. У «Калгари» 86 очков и шестое место на Западе.
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Место и дата
22 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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