«Питтсбург» на выезде обыграл «Баффало»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Питтсбурга».
В составе победителей отличились Сидни Кросби, Ник Бонино и
Конор Шири. У «Баффало» гол в активе Сэма Райнхарта.
«Питтсбург» набрал 101 очко и занимает второе место на
Востоке. У «Баффало» 72 очка и 14-е место.
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Место и дата
22 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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