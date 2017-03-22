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«Питтсбург» на выезде обыграл «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Ник Бонино и Конор Шири. У «Баффало» гол в активе Сэма Райнхарта.

«Питтсбург» набрал 101 очко и занимает второе место на Востоке. У «Баффало» 72 очка и 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Питтсбург

Место и дата

22 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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