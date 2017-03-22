«Бостон» уступил «Оттаве», Худобин остался в запасе

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Оттавой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Оттавы».

В составе победителей дубль сделал Кайл Туррис, также отличился Том Пайятт. У «Бостона» в активе Дэвида Крейчи и Тори Круга. Российский голкипер хозяев Антон Худобин весь матч провел в запасе.

«Оттава» набрала 88 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Бостона» 82 очка и седьмое место.

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