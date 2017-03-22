«Бостон» уступил «Оттаве», Худобин остался в запасе
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Оттавой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Оттавы».
В составе победителей дубль сделал Кайл Туррис, также
отличился Том Пайятт. У «Бостона» в активе Дэвида Крейчи и Тори Круга.
Российский голкипер хозяев Антон Худобин весь матч провел в запасе.
«Оттава» набрала 88 очков и занимает шестое место на Востоке.
У «Бостона» 82 очка и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
22 марта 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически